«Его богослужения – не являются законными»: настоятель Храма на Крови - об опальном отце Сергие, захватившем монастырь
Настоятель екатеринбургского Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло прокомментировал скандал вокруг Среднеральского женского монастыря, который захватил опальный схиигумен Сергий (в миру Николай Романов).
- Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) сейчас находится под запрещением в священном служении и его дело рассматривается церковным судом. В рамках этого процесса у отца Сергия есть возможность. Во-первых, оправдаться, высказать аргументы в свою защиту, обосновать свою позицию. С другой стороны, есть возможность и, как нам кажется, необходимость для исправления своего поведения и для покаяния, - рассказал Максим Миняйло.
Также настоятель Храма на Крови Максим Миняйло подчеркнул, что будучи запрещенным клириком, отец Сергий не имеет право совершать богослужения.
- Екатеринбургская епархия предупреждает священнослужителей и мирян, которые каким-то образом могут быть вовлечены в совершение этих богослужений, что они не являются законными, благодатными и не будут являться каноничными, - уточнил Максим Миняйло.
Протоиерей рассказал, что епархия будет стараться разрешить этот тяжелый конфликт мирно.
- Екатеринбургская епархия надеется на то, что этот монастырь, отец Сергий строил для того, чтобы верные чада нашей церкви спасались в лоне Русской православной церкви, а не в церкви, которую учредил сам отец Сергий, - прокомментировал Максим Миняйло.
Он добавил, что игуменье Варваре пришлось покинуть монастырь из-за несогласия с позицией отца Сергия, а также для того, чтобы «дать утихнуть смуте».
Напомним в последние несколько дней Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» оказался в эпицентре грандиозной шумихи. Все дело в одиозном настоятеле монастыря схиигумене Сергие. Он отказался оставить свой пост по требованию Екатеринбургской епархии. Вместо этого наоборот заявил, что не собирается покидать территорию монастыря и его не заставит это сделать ни полиция, ни Росгвардия. Утром 17 июня в монастырь нагрянула полиция, которая провела беседу с отцом Сергием.
«Комсомолка» узнала, как обстоят дела в обители и почему отцу Сергию так фанатично преданы послушники и прихожане, среди которых много известных персон, например, хоккеист Павел Дацюк и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Мы поговорили с монахами монастыря и узнали, что они думают о своем духовном наставнике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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