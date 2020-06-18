«Его богослужения – не являются законными»: настоятель Храма на Крови - об опальном отце Сергие, захватившем монастырь

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоятель екатеринбургского Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло прокомментировал скандал вокруг Среднеральского женского монастыря, который захватил опальный схиигумен Сергий (в миру Николай Романов).

- Заштатный клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) сейчас находится под запрещением в священном служении и его дело рассматривается церковным судом. В рамках этого процесса у отца Сергия есть возможность. Во-первых, оправдаться, высказать аргументы в свою защиту, обосновать свою позицию. С другой стороны, есть возможность и, как нам кажется, необходимость для исправления своего поведения и для покаяния, - рассказал Максим Миняйло.

Также настоятель Храма на Крови Максим Миняйло подчеркнул, что будучи запрещенным клириком, отец Сергий не имеет право совершать богослужения.

- Екатеринбургская епархия предупреждает священнослужителей и мирян, которые каким-то образом могут быть вовлечены в совершение этих богослужений, что они не являются законными, благодатными и не будут являться каноничными, - уточнил Максим Миняйло.

Протоиерей рассказал, что епархия будет стараться разрешить этот тяжелый конфликт мирно.

- Екатеринбургская епархия надеется на то, что этот монастырь, отец Сергий строил для того, чтобы верные чада нашей церкви спасались в лоне Русской православной церкви, а не в церкви, которую учредил сам отец Сергий, - прокомментировал Максим Миняйло.

Он добавил, что игуменье Варваре пришлось покинуть монастырь из-за несогласия с позицией отца Сергия, а также для того, чтобы «дать утихнуть смуте».

Напомним в последние несколько дней Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» оказался в эпицентре грандиозной шумихи. Все дело в одиозном настоятеле монастыря схиигумене Сергие. Он отказался оставить свой пост по требованию Екатеринбургской епархии. Вместо этого наоборот заявил, что не собирается покидать территорию монастыря и его не заставит это сделать ни полиция, ни Росгвардия. Утром 17 июня в монастырь нагрянула полиция, которая провела беседу с отцом Сергием.

«Комсомолка» узнала, как обстоят дела в обители и почему отцу Сергию так фанатично преданы послушники и прихожане, среди которых много известных персон, например, хоккеист Павел Дацюк и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Мы поговорили с монахами монастыря и узнали, что они думают о своем духовном наставнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией. В среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся. (Подробнее)

«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь. Депутат Государственной думы рассказала о том, как относится к тому, что отца Сергия в СМИ называют экс-наставником Натальи Поклонской (подробнее)

«Бог дал мне духовного отца»: в захваченный опальным отцом Сергием женский монастырь пришел олимпийский чемпион Павел Дацюк. Хоккеист Павел Дацюк не скрывает, что опальный отец Сергий – его духовник. Когда вокруг бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря разразился скандал, нападающий «Автомобилиста» одним из первых его поддержал (подробнее)

«Молитесь о вразумлении схиигумена»: Екатеринбургская епархия сделала заявление по поводу опального отца Сергия. Конфликт опального отца Сергия больше известного, как бывшего духовника Натальи Поклонской вынудил Екатеринбургскую епархию сделать официальное заявление (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU