2020-06-18T09:53:07+03:00
Общество

Три раза в неделю: из Кольцово снова можно будет улететь в Красноярск

Летать будут «Уральские авиалинии»
Мария Трапезникова
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Из Кольцово снова можно будет улететь в КрасноярскИз Кольцово снова можно будет улететь в КрасноярскФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово возобновляются регулярные рейсы в один из крупнейших городов Сибири. В Красноярск со 2 июля начнет летать Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Вместимость воздушного судна – 152 пассажира.

- Рейсы запланированы трижды в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам. Вылет из Екатеринбурга – в 01:00, прибытие в Красноярск – в 05:50 местного времени, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. – Общее время в пути составит 2 часа 50 минут.

По итогам прошлого года пассажиропоток на этом направлении составил больше 34 тысяч человек. Регулярные рейсы по три раза в неделю оставались в расписании Кольцово до марта, когда в регионе объявили режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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