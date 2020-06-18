В центре Екатеринбурга снесли нелегальный киоск

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:42:46+03:00

Владелец ларька самостоятельно его демонтировал, как только к нему пришли приставы

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В центре Екатеринбурга, на перекрестке улицы Мамина-Сибиряка – Куйбышева, снесли нелегальный киоск. Такое решение было принято по иску прокуратуры Октябрьского района. Владелец самостоятельно демонтировал ларек.

- Исполнение решения суда в добровольном порядке своими силами помогло должнику избежать лишних трат в виде возмещения расходов за демонтаж, а также исполнительского сбора, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Приставы также отметили, что игнорирование требований исполнительного документа в срок может привести к принудительным мерам: запрет на выезд за границу, наложение ареста на счета и имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU