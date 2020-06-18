«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка, переходившего на «зеленый»

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером, 17 июня, в Екатеринбурге на улице Учителей произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг его сбила иномарка.

- По предварительной информации водитель Volkswagen двигался в сторону улицы Вилонова, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Подростка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

За рулем иномарки сидел 50-летний водитель, который получил права 19 лет назад. С его слов, он отвлекся на телефон, и его ослепило солнце, поэтому он не заметил желтый сигнал светофора. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

С начала года в Екатеринбурге произошло 19 ДТП, связанных с выездом на «красный». В них один человек погиб и еще 29 получили травмы. Разговоры по телефону, написание СМС и пользование другими гаджетами за рулем приводит к рассеянному вниманию водителя. Из-за этого есть риск возникновения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU