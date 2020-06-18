Сталинградский «Тополь Победы» дал корни в Нижнем Тагиле

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:17:19+03:00

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В канун 75-летия Парада Победы в Великой Отечественной войне МТС передал Нижнему Тагилу саженец «Тополя Победы» – единственного дерева, пережившего крупнейшее сражение в мировой истории – Сталинградскую битву, и дожившего до наших дней. Саженец легендарного тополя высадили в городском парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Дерево имеет сертификат подлинности и защищено оградой, а рядом установлена табличка с QR-ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.

Тополь Победы — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ растет в центре Волгограда на площади Павших Борцов. Тополю сегодня больше 100 лет, что для дерева этой породы уже уникально. Оно единственное пережило кровопролитную Сталинградскую битву, во время которой город на Волге был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ожогами» от осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь покрылось листвой, символизируя победу жизни над смертью и войной.

МТС – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг совместно с учеными-биологами и волонтерами решил сохранить уникальный генотип природного и исторического памятника. Ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС и волонтеры высаживали ростки в своих городах. Акция «Тополь Победы» началась весной 2017 года и будет завершена в 2020 году. Нижний Тагил стал одним из 45-ти городов России, где легендарный тополь обрёл новую жизнь.

Фото: предоставлено МТС

«Мне кажется очень символичным тот факт, что акция «Тополь Победы», начатая нами четыре года назад завершается в Нижнем Тагиле. Именно сюда осенью 1942-года, уже во время боёв был эвакуирован Сталинградский тракторный завод и почти 2,5 тысячи его специалистов с семьями. А спустя несколько месяцев на Сталинградский фронт был отправлен эшелон танков Т-34, собранных на деньги и руками тагильчан и названный «Тагильским рабочим». Сегодня на площади перед Волгоградским тракторным заводом стоит памятник, собранной в Нижнем Тагиле «тридцатьчетвёрке», а на берегу Тагильского пруда дал корни тополь – прямой потомок символа стойкости Волгограда», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Особые условия в которых проходят в этом году празднования юбилея Великой Победы заставили организаторов акции «Тополь Победы» отказаться от массовых мероприятий, связанных с высадкой саженца в Нижнем Тагиле. Однако каждый тагильчанин может самостоятельно прийти в парк им. Бондина и своими глазами увидеть этот уникальный саженец. А может посадить у себя на участке, на даче, у дома любое дерево в честь своих предков и рассказать о них и так отметить юбилей Победы. Например, в Сысерти сотрудники МТС сразу после снятия противоэпидемических ограничений намерены высадить яблоневую аллею у памятника военным врачам.