Иван Ургант высмеял уральского схиигумена, который «захватил» женский монастырь

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:38:41+03:00

История с отцом Сергием была первой новостью, которую ведущий обсудил во время нового выпуска своей передачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с отцом Сергием была первой новостью, которую ведущий обсудил во время нового выпуска своей передачи

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Накануне на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Вечерний Ургант». Во время традиционного приветственного обзора новостей ее ведущий Иван Ургант затронул историю с уральским схиигуменом Сергием, который накануне «захватил» Среднеуральский женский монастырь, который раньше и возглавлял. Новости о нем разлетелись по всей стране.

-– В монастыре в данный момент находится хоккеист, олимпийский чемпион Павел Дацюк и звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Это первая новость, которая объединила Мтач ТВ, СТС и телеканал Спас, - пошутил Ургант.

Иван Ургант - о схиигумене Сергие .Видео: "Вечерний Ургант" на YouTube

После этого ведущий рассказал о том, что Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от тех казаков, которые вместе с отцом Сергием «захватили» монастырь. И поинтересовался, не отреклись ли федерация хоккея от Дацюка и «Уральские пельмени» - от Соколова.

– Я хотел бы напомнить, что ситуация очень непростая. Это тот самый священник, которому принадлежит фраза, под которой я готов подписаться: «Коронавирус, пандемию и самоизоляцию придумали евреи, дабы извести россиян». Немногие понимают, как это устроено, но я объясню. По всей России стоят вышки, на которых стоят евреи и распространяют коронавирус. Назовем эти вышки «пятьджит», - пошутил Ургант.

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ИСТОЧНИК KP.RU