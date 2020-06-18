«46 раз за два года привлекался к ответственности»: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП
Минувшим днем, 17 июня, на 195-м километре трассы «Екатеринбург – Пермь» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Молодой человек 24 лет, который сидел на рулем иномарки Volkswagen, решил обогнать грузовик, выехал на встречку, но не рассчитал время и на большой скорости протаранил идущую там Chevrolet под управлением 70-летнего мужчины.
- От удара Chevrolet отбросило под грузовик. В результате страшной аварии погибла пассажирка этой машины, женщина 68 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Еще трем участникам медики оказали разовую помощь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель иномарки, который и устроил смертельное ДТП, получил права всего два года назад. За это время он 46 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, основную часть которых составляет превышение скорости.
Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных маневров, быть предельно внимательными и осторожными во время обгонов.
ИСТОЧНИК KP.RU