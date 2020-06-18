«46 раз за два года привлекался к ответственности»: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:23:41+03:00

24-летний водитель выехал на встречку, чтобы обогнать грузовик, и на скорости протаранил иномарку

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Минувшим днем, 17 июня, на 195-м километре трассы «Екатеринбург – Пермь» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Молодой человек 24 лет, который сидел на рулем иномарки Volkswagen, решил обогнать грузовик, выехал на встречку, но не рассчитал время и на большой скорости протаранил идущую там Chevrolet под управлением 70-летнего мужчины.

- От удара Chevrolet отбросило под грузовик. В результате страшной аварии погибла пассажирка этой машины, женщина 68 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Еще трем участникам медики оказали разовую помощь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель иномарки, который и устроил смертельное ДТП, получил права всего два года назад. За это время он 46 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, основную часть которых составляет превышение скорости.

Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных маневров, быть предельно внимательными и осторожными во время обгонов.

ИСТОЧНИК KP.RU