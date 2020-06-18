Будет дождливо и пасмурно: к выходным в Екатеринбурге похолодает

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:04:01+03:00

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Кажется, жаркие деньги в Свердловской области начинают постепенно отступать – согласно синоптикам из Уралгидрометцентра, конец недели будет довольно прохладным и дождливым. Рассказываем подробнее.

В четверг, 18 июня, днем будет облачно и без осадков, но к концу дня в некоторых районах Екатеринбурга может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +18. Ветер северный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на пятницу, 19 июня, будет пасмурно, но осадков, как и днем, не обещают. Воздух прогреется до +21. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В ночь на субботу, 20 июня, будет облачно и без осадков. А вот днем может пройти не большой дождик. Температура поднимется до +19…+21. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/сек.

В ночь на воскресенье, 21 июня, дождей, как и днем, не обещают, но вот погода будет пасмурной. Воздух прогреется до +18. Ветер северо-западный с порывами до 16 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU