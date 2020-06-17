2020-06-17T19:18:21+03:00
Общество

ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире

В ходе онлайн-конференции аналитики ВТБ Капитал Инвестиции представили свой взгляд на дивидендные стратегии 2020 года
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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В ходе онлайн-конференции аналитики ВТБ Капитал Инвестиции представили свой взгляд на дивидендные стратегии 2020г. Обсуждалось, как повлияла текущая ситуации на дивиденды по российским компаниям, каковы перспективы и прогнозы по бумагам в 2020 г. Было отмечено, что дивидендная доходность российских акций остается одной из самых высоких в мире. В среднем по индексу Мосбиржи в этом году она может достичь 8%.

Это в совокупности с дисконтом в оценке российских акций в сравнении с аналогичными иностранными бумагами делает российские активы высоко привлекательными для инвесторов. ВТБ Капитал Инвестиции рассчитывают на сохранение притока капитала как со стороны глобальных фондов, так и со стороны розничных инвесторов на российский фондовый рынок. Большинство российских компаний определились с размером дивидендов и датой их выплат по итогам 2019 года (выплата - в 2020 г.) Полный дивидендный календарь можно найти в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции представили также наиболее интересные бумаги с точки зрения дивидендных выплат с горизонтом инвестиций в 3-5 лет. Эффективнее выбирать компании с прозрачной дивидендной политикой и устойчивой бизнес-моделью, такие как МТС, Магнит, X5 Retail Group, Юнипро, РусГидро и др. Среди глобальных имен к таким компаниям относятся AT&T, McDonalds, J.P. Morgan, Total.

Дивидендная доходность на уровне 5% для зарубежных рынков считается крайне высокой, например, доходность индекса S&P500 не превышает двух процентов. ВТБ Капитал Инвестиции подготовили подборку топ-10 глобальных и американских акций, дивидендная доходность которых выше чем в среднем по индексу.

Участие в онлайн-конференции по теме дивидендной доходности приняло свыше 2 тыс. человек. Были представлены ответы более чем на 70 вопросов. Развитие онлайн-коммуникаций с клиентами является важным направлением работы ВТБ Капитал Инвестиции. Проведение еженедельных конференций в цифровом формате стало традицией. В мероприятиях приняло участие уже более 20 тысяч человек. В этот четверг темой очередной конференции станут консервативные инструменты. Специалисты ВТБ ответят на вопросы про облигации, еврооблигации, облигационные фонды и другие инструменты, которые можно использовать в консервативном портфеле. Планируется обсудить кредитные и рыночные риски, а также оптимальные сроки для инвестиций в такие инструменты.

«Мы видим высокий приток розничных инвесторов на рынки капитала и в этих условиях важно заниматься вопросами повышения финансовой грамотности населения. В прошлом году мы запустили Школу инвестора ВТБ, в рамках которой любой желающий бесплатно может воспользоваться учебными материалами по теме инвестиций. На базе этой площадке мы начали проводить и онлайн-конференции, где в режиме реального времени можно задать вопрос об инвестициях и получить на него ответ. Мы отмечает высокий спрос на такие коммуникации и рассчитываем на дальнейшее интенсивное развитие данного проекта», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал

Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
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