«Уже раскаялась»: суровая жительница Верхотурья напала на приятеля с ножом для чистки рыбы

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:51:41+03:00

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В Верхотурье шумное застолье закончилось трагедией. Одна из женщин повздорила с приятелем. Нервы дамочки сдали, она схватила нож для чистки рыбы и два раза ударила им обидчика. Попала в грудную клетку.

- Эти ранения нанесли тяжкий вред здоровью мужчины, - рассказывают в Свердловском ГУ МВД. – Подозреваемую, которая уже ранее была судима, задержали. Протрезвев, женщина свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном.

Следователи Верхотурья возбудили уголовное дело по пункту «3» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, суровой жительнице города грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU