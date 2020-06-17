2020-06-17T17:31:51+03:00
Общество

Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования на Урале выросли в 2,5 раза в мае

В мае 2020 года на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Свердловской и Южно-Уральской магистралей продано более 180 тысяч электронных билетов
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Фото: ОАО «РЖД»Фото: ОАО «РЖД»
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В мае 2020 года на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Свердловской и Южно-Уральской магистралей (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания») продано более 180 тыс. электронных билетов. Это в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее (в апреле 2020 года через Интернет оформлено 73,3 тыс. билетов). Доля онлайн-продаж по итогам мая составила 54% от общего количества реализованных проездных документов.

Веб-сервисы позволяют пассажирам приобрести проездные документы на поезд дистанционно, без посещения касс дальнего следования на вокзалах. При этом список услуг и опций, доступных клиентам при оформлении электронных билетов, постоянно расширяется.

Сегодня на официальном сайте ОАО «РЖД» можно оформлять проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, другие услуги.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, а также отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

При онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который указан при покупке билета. Приобретенный онлайн проездной документ распечатывать на специальных бланках в кассах или специализированных терминалах на вокзалах необязательно.

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Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») – дочернее общество ОАО «РЖД».

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