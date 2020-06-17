2020-06-17T17:24:27+03:00
Происшествия

От растерзания его спасла мама: на Урале стая собак напала на 4-летнего мальчика

Расследованием инцидента занимается прокуратура
Олег ГАЛИМОВ
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Дело на контроле у СКР и прокуратурыДело на контроле у СКР и прокуратурыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на 4-летнего мальчика. По данным прокуратуры, трагедия едва не произошла во дворе дома № 10 «а» по улице Аганичева. Собаки повалили малыша на землю, но в последний момент на помощь подоспела его мама.

- В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак, - отметили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

К счастью, мальчик не получил травм и отделался испугом. К расследованию ЧП подключились и следователи СКР.

- В рамках проверочных мероприятий сотрудниками СКР будет устанавливаться, в частности, все ли необходимые меры по недопущению подобных инцидентов были приняты со стороны должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания граждан в общественных местах, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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