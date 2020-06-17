2020-06-17T15:07:07+03:00
Общество

За сутки медики проверили на коронавирус восемь тысяч свердловчан

С начала пандемии врачи обследовали 403 тысяч человек
Мария Трапезникова
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С начала пандемии врачи обследовали 403 тысяч человекС начала пандемии врачи обследовали 403 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба на 17 июня, за минувшие сутки было проведено 8 620 исследований проб на коронавирус. Напомним, анализы берут только у тех, у кого для этого есть показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможными зараженными.

- За сутки было обследовано 8 011 человек. Общее число проведенных в регионе исследований составляет 433 729, - рассказали в оперштабе. – С начала пандемии было проверено 403 363 человека.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10 тысяч заболевших. Из этого числа 57 человек погибли, еще 4 657 пациентов медикам удалось полностью вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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