2020-06-17T15:07:21+03:00
Общество

Отец Сергий объяснил, почему в его келье висит портрет Сталина

Скандальный схигумен заявил, что «вождь народов» отменил мужеложство и поднял страну
Олег ГАЛИМОВ
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Бывший духовник Среднеуральского монастыря отец Сергий (Романов), захвативший власть в обители, показал журналистам свою келью. В ней представители СМИ смогли увидеть висящий на стене портрет Иосифа Сталина, пишет E1.

На вопрос о том, почему в его покоях висит фотография «вождя народов», Сергий ответил, что советский лидер отменил мужеложство и поднял страну.

Официально схигумену запрещено проповедовать и носить крест, но Романов уже неоднократно давал понять, что ему безразлично мнение представителей РПЦ.

- Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили вместе с настоятельницей монастыря, с божьей помощью 18 лет на пустом месте. Прошу святейшего патриарха московского и всея Руси прочитать заклинательные молитвы. Хотя бы и по онлайну. За всех страждущих, больных, хромых, одержимых, бесноватых. Их в России сотни тысяч,- заявил Сергий в своем последнем обращении.

Поддержать своего духовного наставника в монастыре вечером 17 июня приехали хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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