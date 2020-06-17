Малышам с COVID-19, лежащим в больницах Екатеринбурга, подарили раскраски и игрушки

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:53:03+03:00

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Сегодня, 17 июня, Российский детский фонд и Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков провели благотворительную акцию: они подарили малышам, которые лежат в больницах Екатеринбурга с коронавирусом, детские наборы. В них вошли игрушки, канцелярские товары, наборы для творчества, раскраски, книги с веселыми заданиями, художественная литература и развивающие журналы Росдетфонда. Подарки получили больше 2,5 тысяч детей.

- Мы уверены, что подарки помогут детям скорее выздороветь, повысят их эмоциональный настрой и просто скрасят тяготы лечения, - рассказал Игорь Мороков.

Малышей пригласили поучаствовать во флешмобе, в рамках которого они смогут создать мотивирующие и вдохновляющие открытки для медиков. Лучше будут изданы и переданы врачам, волонтерам, социальным и медицинским работникам, а также педагогам.

ИСТОЧНИК KP.RU