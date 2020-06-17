Больница на севере Урала закупила для пациентов 460 тысяч пар бахил

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:34:29+03:00

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В Ирбите, что на севере Свердловской области, прокуратура проверила, как местная ЦРБ соблюдает законодательство о здравоохранении. Больница оказывает квалифицированную доврачебную и амбулаторно-поликлиническую помощь и имеет соответствующую лицензию. Однако прокуратура нашла и минусы в работе.

- В нарушение санитарно-эпидемиологических требований, пациенты больницы при проведении лечебно-диагностических манипуляций в условиях амбулаторно-поликлинического приема не обеспечивались бесплатными одноразовыми бахилами. Пациентам приходилось покупать их за свой счет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В адрес главврача сразу же было внесено представление с требованием исправить нарушения. Кроме того, региональный отдел Роспотребнадзора привлек главврача больницы к административной ответственности. И только после этого было закуплено порядка 460 тысяч пар бахил.

ИСТОЧНИК KP.RU