2020-06-17T14:20:08+03:00
Общество

Таможенники перехватили фуру, которая вывезла из Екатеринбурга 605 килограммов нелегальных сигарет

Табак планировали продать в Казахстане
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
Изменить размер текста:

Уральские таможенники на российско-казахстанской границе перехватили фуру, в которой находились 605 килограммов табачной продукции без акцизных марок. Среди них было 22 тысячи пачек сигарет «Максим», «Корона» и «ФЭСТ». Они направлялись из Екатеринбурга в Петропавловск.

- Отправителями и получателями груза оказались филиалы известной транспортно-логистической компании. Оценочная стоимость табачных изделий больше двух миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Весь перехваченный товар был изъят. На нарушителей заведено административное дело. Теперь им грозит штраф до 300 тысяч.

По данным заместителя УТУ Михаила Пономарева, с начала года таможенникам удалось выявить шесть фактов ввоза и один факт вывоза нелегальной табачной продукции. Больше 30 тысяч сигарет были без акцизных марок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки медики проверили на коронавирус восемь тысяч свердловчан
Отец Сергий объяснил, почему в его келье висит портрет Сталина
Малышам с COVID-19, лежащим в больницах Екатеринбурга, подарили раскраски и игрушки
Больница на севере Урала закупила для пациентов 460 тысяч пар бахил
Таможенники перехватили фуру, которая вывезла из Екатеринбурга 605 килограммов нелегальных сигарет
ВТБ выдал свыше 34 миллиардов рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Стало известно, когда начнут летать самолеты из Екатеринбурга в Геленджик
С начала пандемии из-за границы спецрейсами вернули 900 уральцев
Почему в больницах Свердловской области не принимают «передачки» для родственников: объясняет Евгений Куйвашев
Будут ли продавать алкоголь после 19:00? Отвечает свердловский губернатор
Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге
Благоустройство парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге выдвинут на общественные обсуждения
В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы