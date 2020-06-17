Таможенники перехватили фуру, которая вывезла из Екатеринбурга 605 килограммов нелегальных сигарет

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральские таможенники на российско-казахстанской границе перехватили фуру, в которой находились 605 килограммов табачной продукции без акцизных марок. Среди них было 22 тысячи пачек сигарет «Максим», «Корона» и «ФЭСТ». Они направлялись из Екатеринбурга в Петропавловск.

- Отправителями и получателями груза оказались филиалы известной транспортно-логистической компании. Оценочная стоимость табачных изделий больше двух миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Весь перехваченный товар был изъят. На нарушителей заведено административное дело. Теперь им грозит штраф до 300 тысяч.

По данным заместителя УТУ Михаила Пономарева, с начала года таможенникам удалось выявить шесть фактов ввоза и один факт вывоза нелегальной табачной продукции. Больше 30 тысяч сигарет были без акцизных марок.

ИСТОЧНИК KP.RU