Стало известно, когда начнут летать самолеты из Екатеринбурга в Геленджик

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:31:17+03:00

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Уральцы наконец-то смогут отправиться в отпуск, ведь стало известна дата, когда возобновят перелеты из Екатеринбурга в Геленджик. Рейсы на российский Юг откроются 2 июля, рассказали в пресс-службе аэропорта Геленджика. Выполнять их будет компания «Уральские Авиалинии.

- Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Традиционно рейсы в Екатеринбург входят в тройку самых популярных направлений аэропорта. В 2019 году на данных рейсах было обслужено более 15 000 человек. Обычно перелеты стартуют с началом активной фазы курортного сезона, однако в этом году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и принимаемыми ограничительными мерами внутри субъекта, начало полетов было перенесено, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе южного аэропорта.

По-прежнему из Екатеринбурга можно улететь в Крым. Рейсы выполняют «Уральские авиалинии». Билет на ближайшие даты обойдутся в 11 тысяч в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU