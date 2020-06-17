Стала известна тема фестиваля «Стенограффия», который пройдет в Екатеринбурге

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» традиционно проходит в Екатеринбурге каждое лето вот уже 10 лет подряд. В этом году у организаторов возникли некоторые проблемы, из-за чего проведение мероприятия оказалось под вопросом.

Дело в том, что оргкомитет фестиваля проиграл конкурс от мэрии. Его выиграла московская компания ООО «Коннект», поэтому активная подготовка, которая уже была практически на завершающей стадии, заморозилась.

- В этом году из бюджета Екатеринбурга на организацию фестиваля было выделено 1,5 миллионов рублей. Накануне, согласно 44 ФЗ, был проведен конкурс на его проведение, в котором приняли участие две компании: екатеринбургское агентство «Стритарт» и московская компания «Коннект», - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Вторая организация победила по большинству показателей. В администрации также назвали точную дату: с 3 июля по 3 августа. Основной темой станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 10 лет подряд фестиваль проводило екатеринбургское агентство. В прошлом году оно отметило свой юбилей очень масштабно. Больше всего жителям региона и даже страны запомнилась история с работой Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки.

ИСТОЧНИК KP.RU