17 Июнь 2020 2020-06-17T11:32:27+03:00

В Екатеринбурге по Крауля три дня не будут ходить троллейбусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как поменяется их маршрут

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В Екатеринбурге «Гортранс» временно закрывает движение троллейбусов по улице Крауля – от остановки «Институт связи» до станции «Крауля». Ограничения продлятся три дня: с 00:00 19 июня по 05:00 22 июня.

- Закрытие движения связано с проведением ремонта тепломагистрали на участке. По окончании работ коммунальщики восстановят элементы нарушенного благоустройства, - завили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В течение этих трех дней троллейбусы №3 и №15 пойдут по другому маршруту.

№ 3: Веер – улица Бакинских Комиссаров – проспект Космонавтов – Челюскинцев –Якова Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Посадская – станция Посадская;

№ 15: Станция Ботаническая – улица Родонитовая – Крестинского – Белинского – Центральная гостиница – Родонитовая – Розы Люксембург – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Крестинского – станция Ботаническая.

ИСТОЧНИК KP.RU