17 Июнь 2020 2020-06-17T11:02:18+03:00

На Среднем Урале от коронавируса умерли еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области погибли от коронавируса еще три человека. Таким образом, всего в регионе 57 смертей. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Вместе с тем, сегодня стало известно еще о 227 случаях заражения COVID-19. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+162). Также их выявили в Березовском, Асбесте, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Невьянске и других муниципальных образованиях. Всего в регионе 10 016 заболевших.

- Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 41 человек находится на аппаратах ИВЛ, - добавили в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 4 657 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU