На Среднем Урале от коронавируса умерли еще три человека
За минувшие сутки в Свердловской области погибли от коронавируса еще три человека. Таким образом, всего в регионе 57 смертей. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Вместе с тем, сегодня стало известно еще о 227 случаях заражения COVID-19. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+162). Также их выявили в Березовском, Асбесте, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Невьянске и других муниципальных образованиях. Всего в регионе 10 016 заболевших.
- Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 41 человек находится на аппаратах ИВЛ, - добавили в оперштабе.
Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 4 657 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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