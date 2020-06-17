«Трогал свои гениталии»: в Шарташском лесопарке паникующий эксгибиционист преследовал женщин

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:52:51+03:00

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Минувшим вечером во время прогулки жительница Екатеринбурга Александра вместе с мамой встретила в Шарташском лесопарке подозрительного мужчину. Вдалеке от людных тропинок, в кустах, он лежал почти голый. Чтобы не привлекать внимания, женщины прошли мимо этой странной картины. Но не тут-то было.

- Он запаниковал, после чего достаточно быстро оказался прямо за нами. Мы свернули с тропинки, и он вслед, а когда обернулись, у него были спущены штаны, и он трогал свои гениталии, - поделилась историей Александра в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

По словам девушки, их спасло то, что они находились недалеко от людного места. После того, как она с мамой выбрались на общую тропинку, эксгибиционист испарился. При этом подозрительного мужчину видели в парке и раньше.

- Мы хотели проверить, что он делал в кустах, из-за чего запаниковал. Но побоялись. Встретили женщину, и с ней немного прошлись, но недалеко. Она тоже рассказала, что мужчина шел навстречу по этой же тропе, затем развернулся и пошел за ней, - рассказывает Александра. – Она испугалась и хотела бежать, но тут мы навстречу ей пошли.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в полицию Екатеринбурга. В пресс-службе нам рассказали, что информация о полуголом мужчине им действительно поступала. На место выезжал наряд полиции отдела №2, но никого на месте не обнаружил. Но проверка все равно проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU