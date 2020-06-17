2020-06-17T09:11:44+03:00
Общество

На Среднем Урале стали реже обворовывать квартиры и угонять машины

В регионе зафиксировано 350 и 130 таких преступлений соответственно
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале стали реже обворовывать квартиры и угонять машиныНа Среднем Урале стали реже обворовывать квартиры и угонять машиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С начал года число краж из квартир и домов в Свердловской области значительно снизилось. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, за пять месяцев в регионе зафиксировано 350 таких преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года число достигло 510. Раскрываемость превышает 62%.

- В пятерку лидеров по числу квартирных краж вошли Екатеринбург, Сысерть, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Алапаевск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Охотники за чужим имуществом «работают», когда хозяев нет дома. Злоумышленники действуют подбором ключа, взломом двери или через разбитое окно. В основном, они крадут деньги и ценные вещи.

Количество угонов машин также снизилось. За пять месяцев было зафиксировано порядка 130 по области – это на 80 меньше, чем в прошлом году. В основном, похищают автомобили «ВАЗ», Toyota, Kia, Honda и Mazda. Интересно, что если угонами занимаются подростки, то на кражи (их зафиксировано около 150) выходят опытные группы, вооруженные современным техоборудованием.

- Преступники используют перехватчики кодов, чтобы считывать сигнал с брелка и копировать его, тем самым получая возможность отключать сигнализацию и получать полный доступ к автомобилю, - объяснили в полиции.

Чтобы не стать жертвой преступников, лучше оставлять машину на охраняемых стоянках под видеонаблюдением, а также не ругаться с соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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