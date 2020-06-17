Вспыхнули холодильники: в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин
К счастью, никто не пострадал
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Ранним утром в Екатеринбурге, на улице Уральская, 76, произошел небольшой пожар в продуктовом магазине «Пятерочка». Диспетчеры МЧС получили вызов в 9:08, на место выехали 12 спасателей.
- На площади в пять квадратов горело холодильное оборудование. Из магазина самостоятельно эвакуировались два сотрудника, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Прибывшие на место пожарные сумели справиться с огнем в течение 15 минут. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU