2020-06-17T08:23:39+03:00
Происшествия

Вспыхнули холодильники: в Екатеринбурге загорелся продуктовый магазин

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Ранним утром в Екатеринбурге, на улице Уральская, 76, произошел небольшой пожар в продуктовом магазине «Пятерочка». Диспетчеры МЧС получили вызов в 9:08, на место выехали 12 спасателей.

- На площади в пять квадратов горело холодильное оборудование. Из магазина самостоятельно эвакуировались два сотрудника, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные сумели справиться с огнем в течение 15 минут. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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