Медики уральской больницы работали с «коронавирусными» пациентами без масок и перчаток

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:07:16+03:00

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Прокуратура Ачитского района Свердловской области проверила местную ЦРБ на соблюдение законодательства об охране труда. И выяснила, что медикам не хватало средств индивидуальной защиты, тогда как многие из них работали с пациентами, у которых мог быть подтвержденный коронавирус.

- Кроме того, постановлением правительства Свердловской области высококвалифицированным рабочим и водителям автомобилей скорой помощи с 1 октября 2019 года установлены минимальные размеры окладов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но, по факту, допсоглашения к трудовым договорам водителей скорой об увеличении оклада до минимального размера не заключены. А это является нарушением прав работников на полную достоверную информацию об условиях труда.

После проверки прокуратура направила в адрес руководителя ЦРБ представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. А в отношении больницы было возбуждено дело об административном нарушении. После этого все нарушения были устранены: медикам выдали СИЗы и заключили с водителями допсоглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU