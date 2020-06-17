2020-06-17T07:34:46+03:00
Общество

На Урале за 155 миллионов отремонтируют Серовский тракт

Работы стартуют уже в августе
Мария Трапезникова
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На Урале за 155 миллионов отремонтируют Серовский трактНа Урале за 155 миллионов отремонтируют Серовский трактФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже летом этого года начнется масштабный, капитальный ремонт Серовского тракта, в районе Невьянского ГО. Как сообщается в заявке, опубликованной на портале госзакупок, работы стартуют уже в августе. На них потратят из региональной казны больше 155 миллионов рублей.

В документах указано, что ремонт на участке км 270+890 – км 273+300 будет проходить в течение почти двух лет: с 17 августа 2020 года по 20 сентября 2022 года. подрядчика выберут уже 29 июня.

Ему нужно будет на участке в 2,4 километра полностью снять старый асфальт и постелить на его месте новый. А чтобы автомобилистам было удобнее ездить, дорожники могут построить дополнительную объездную дорогу в районе Невьянского ГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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