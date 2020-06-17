2020-06-17T07:17:50+03:00
Общество

Частный бизнес на Среднем Урале оживает: за месяц число вакансий выросло на 89%

Популярнее всего – менеджеры по продажам, бухгалтеры и продавцы-консультанты
Мария Трапезникова
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Число вакансий от ИП в мае увеличилось на 89% по сравнению с апрелемЧисло вакансий от ИП в мае увеличилось на 89% по сравнению с апрелемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter решили выяснить, как меняется обстановка среди малого и среднего бизнеса, в то время как режим самоизоляции в Свердловской области постепенно идет на спад. Оказалось, что число вакансий от ИП в мае увеличилось на 89% по сравнению с апрелем и на 34% по сравнению с мартом.

В целом, с марта по май на сервисе hh.ru было размещено на 23% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года – примерно 13,9 тысяч. В мае на одного ИП приходилось, в среднем, девять вакансий.

Хотя, с другой стороны, это число от малых и средних предприятий за три весенних месяца пандемии было меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым тяжелым для бизнесменов стал апрель – в этом месяце количество вакансий не превысило 3,5 тысяч (это на 38% ниже, чем в марте).

- Несмотря на серьезные финансовые трудности и непростые условия работы, в компаниях малого и среднего бизнеса в мае наблюдается некоторое улучшение ситуации в отношении найма персонала, хотя показатели очень далеки от докризисных, - рассказала руководитель пресс-службы HH Анна Осипова.

Самыми востребованными этой весной стали вакансии на менеджера по продажам, по работе клиентами, на бухгалтера, торгового представителя и продавца-консультанта. Среди отраслей бизнесмены предпочитали брать к себе людей из IT-сферы, сферы строительства и недвижимости, розничной торговли, товаров народного потребления, а также услуг для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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