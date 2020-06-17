Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфи
Если раньше популярные среди туристов места «жаловались» на то, что их постоянно трут, обнимают или на них залезают, то сейчас, разве что, на то, что все поворачиваются к ним спинами и затылками. Для этого даже придумали специальный термин – «селфи-туризм». Он предполагает путешествия с целью сфотографировать себя в различных точках мира на фоне той или иной достопримечательности. И такой вид путешествий в последнее время набирает обороты.
В связи с этим, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, специально ко Дню селфи, который отмечается 21 июня, решил составить рейтинг самых популярных отечественных городов для селфи-туризма. И Екатеринбург вошел в пятерку лучших.
Фото: Tvil.ru
- Большинство пользователей соцсетей (37,8%) назвали город Ялта. На втором месте оказался Сочи, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Фотографироваться на фоне сочинских достопримечательной предпочитают 29,13% путешественников. «Бронзу» получил Калининград – 14,96%.
На четвертом месте оказалась Пермь, Екатеринбург и Великий Новгород (по 4,72%). На пятом – Йошкар-Ола (1,57%), а на шестом – Томск, Астрахань и Красноярск (по 0,79%). Опрос проводился среди пользователей в соцсетях, которые добавили в комментариях, что неплохие селфи получаются в Нижнем Новгороде и Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU