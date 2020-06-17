2020-06-17T06:50:29+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфи

Больше всего селфи-туризм популярен в Ялте, Сочи и Калининграде
Мария Трапезникова
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Екатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфиЕкатеринбург вошел в пятерку лучших городов России для того, чтобы делать селфиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Если раньше популярные среди туристов места «жаловались» на то, что их постоянно трут, обнимают или на них залезают, то сейчас, разве что, на то, что все поворачиваются к ним спинами и затылками. Для этого даже придумали специальный термин – «селфи-туризм». Он предполагает путешествия с целью сфотографировать себя в различных точках мира на фоне той или иной достопримечательности. И такой вид путешествий в последнее время набирает обороты.

В связи с этим, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, специально ко Дню селфи, который отмечается 21 июня, решил составить рейтинг самых популярных отечественных городов для селфи-туризма. И Екатеринбург вошел в пятерку лучших.

Фото: Tvil.ru

Фото: Tvil.ru

- Большинство пользователей соцсетей (37,8%) назвали город Ялта. На втором месте оказался Сочи, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Фотографироваться на фоне сочинских достопримечательной предпочитают 29,13% путешественников. «Бронзу» получил Калининград – 14,96%.

На четвертом месте оказалась Пермь, Екатеринбург и Великий Новгород (по 4,72%). На пятом – Йошкар-Ола (1,57%), а на шестом – Томск, Астрахань и Красноярск (по 0,79%). Опрос проводился среди пользователей в соцсетях, которые добавили в комментариях, что неплохие селфи получаются в Нижнем Новгороде и Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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