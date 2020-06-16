В полиции Екатеринбурга рассказали, как уберечься от квартирных краж

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:43:47+03:00

Полиция просит обращаться к ним всех, кто что-либо знает об этих преступлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полиция Екатеринбурга рассказала, как горожанам обезопасить себя от квартирных краж. Силовики обращают внимание, что воры постоянно совершенствуются и изобретают новые способы проникновения в квартиры. В частности, изготавливают специальные инструменты для вскрытия дверей.

- Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы, в том числе взламывают двери, проникают через форточки, окна, балконы, подбирают ключи к замкам и так далее, - уточняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Чтобы уберечься от квартирной кражи полицейские советуют екатеринбуржцам не демонстрировать свой достаток, не рассказывать о доходах и дорогостоящих покупках знакомым и даже близким людям. Дело в том, что они, сами того не подозревая, могут сболтнуть эту информацию наводчикам, которые работают в связке с ворами. Также в полиции советуют быть внимательными, обращать внимание на звонки по телефону и в дверь. А еще полицейские советуют внимательнее относиться к подозрительным незнакомцам, которые крутятся в подъезде или на лестничной площадке.

- Следует запоминать их приметы, интересоваться, к кому из жильцов они пришли. Также необходимо установить дружеские отношения с соседями, попросить их быть наблюдательнее, обещая в ответ быть такими же бдительными. Также можно познакомиться с пенсионерами, проживающими в доме, которые, как правило, бывают в курсе всего, что происходит в доме и прилегающей к жилищу территории, - посоветовали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Также в полиции призвали установить надежные двери и замки. Не лишней будет и сигнализация.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о квартирных кражах, просят обращаться в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU