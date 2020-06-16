Сколько уральцев заработали иммунитет к коронавирусу: отвечает министр здравоохранения

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:06:11+03:00

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Сегодня, 16 июня, во время брифинга с журналистами министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков озвучил процент уральцев, которые получили иммунитет к коронавирусу, сдав тесты на антитела. А также рассказал, какие новые методы для этого используются.

- Новые методы – иммуноферментный и иммунохимический анализ – позволяют определить количество антител, которые свидетельствуют о том или ином этапе заболевания или о приобретенном иммунитете, - объяснил Андрей Цветков.

По его словам, за все время было протестировано порядка 10 тысяч человек. Из них 4,7% получили антитела к коронавирусу. При этом нельзя переносить эти цифры на всех жителей Свердловской области, поскольку специалистами была сделана выборка по разным возрастам и социальным группам.

Однако люди, которые получили антитела – необязательно те, кто переболел коронавирусом. По словам министра здравоохранения, ими могут также быть и те, кто просто контактировал с заболевшими. Практически каждую неделю на антитела тестируют и медработников – но у них процент положительных очень низок, а в некоторых больницах и вовсе равен нулю.

ИСТОЧНИК KP.RU