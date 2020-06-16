Когда в Екатеринбурге и Свердловской области возобновят плановую медпомощь: отвечает министр здравоохранения

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:43:46+03:00

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Уже две недели как в Свердловской области в полном объеме заработала плановая стоматологическая помощь. Вот только в условиях пандемии коронавируса записаться на прием можно только удаленно: либо через Интернет, либо по телефону. Пускать пациентов будут только в масках и перчатках.

Однако многих уральцев интересует вопрос, когда можно будет, как и раньше, получать и другую плановую медпомощь. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков постарался ответить на этот вопрос:

- На плановую операцию пациент имеет право, если лечащий врач даст ему направление в территориальной поликлинике или больнице. Здесь исключений нет: пациенты с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями – там плановая помощь не прекращалась, - объяснил Андрей Цветков. – Мы сегодня издали приказы по постепенному открытию плановой медпомощи.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области больше 9,7 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 54 человека погибли и еще больше четырех тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU