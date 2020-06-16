2020-06-16T13:48:09+03:00
Общество

Сильный ветер, грозы и дожди: на Средний Урал снова идет непогода

Спасатели просят не игнорировать прогнозы синоптиков и оставаться дома
Мария Трапезникова
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На Средний Урал снова идет непогодаНа Средний Урал снова идет непогодаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным синоптиков завтра, 17 июня, в некоторых районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, а также ветер с порывами до 18 м/сек. Свердловские спасатели МЧС призывают не игнорировать прогнозы и заранее планировать дела.

Во время непогоды лучше отложить работы на открытом воздухе, а также на высоте. Без крайней необходимости лучше вообще не выходить на улицу и отключить на время грозы электроприборы.

Если все-таки сильный ветер и гроза застали вас не улице, то держитесь как можно дальше от остановок, ЛЭП, деревьев, а также других легких построек. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром. Не стоит прятаться под деревьями и одиночно стоящими предметами, а также приближаться к водоемам и пользоваться телефоном – лучше его вообще выключить.

Водителям на дорогах следует быть максимально бдительными и внимательными и найти укрытие в виде придорожного кафе или заправки. Не стоит парковать машину рядом с деревьями, рекламными щитами и фасадами зданий.

Если вдруг произошло ЧП, обязательно сообщайте о нем по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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