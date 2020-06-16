2020-06-16T13:11:38+03:00
Общество

Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

На госпитализацию принимают пациентов с ограниченной в силу функционального состояния мобильностью
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Фото: «РЖД-медицина»Фото: «РЖД-медицина»
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«Клиническая больница «РЖД-Медицина г. Екатеринбург» предоставила свои мощности для реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 с развитием пневмонии среднетяжелой или тяжелой формы. Помощь оказывается в столице Урала и Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге процесс организован на базе Центра восстановительного лечения и реабилитации на ул. Надеждинской. Для круглосуточного пребывания пациентов после COVID-19 подготовлено 20 коек в отдельном крыле здания на 4 этаже (до пандемии там действовал дневной стационар). В Нижнем Тагиле для медицинской реабилитации выделено 10 коек в подразделении больницы на ст. Старатель.

На госпитализацию, согласно приказу Минздрава Свердловской области, принимают пациентов с ограниченной в силу функционального состояния мобильностью, окончивших основной этап лечения, имеющих два отрицательных результата тестирования на COVID-19 и получивших заключение Бюро маршрутизации по результатам телеконсультации.

Фото: «РЖД-медицина»

Фото: «РЖД-медицина»

Реабилитационные мероприятия проводятся специалистами мультидисциплинарной бригады (врач-терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог, эрготерапевт и др.) в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» (утверждены Минздравом России).

Процесс направлен на улучшение работы легких и бронхов, повышение общей выносливости пациентов, коррекцию мышечной слабости, преодоление стресса, нормализацию когнитивных функций.

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Все больницы сети «РЖД-медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами. В настоящее время их ресурсы сконцентрированы на противодействии распространению коронавирусной инфекции, оказывается помощь системе здравоохранения в регионах присутствия.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

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Больница сети «РЖД-медицина» начала принимать на восстановление пациентов после COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
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