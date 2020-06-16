2020-06-16T12:04:05+03:00
Общество

В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы

Рейс вылетит 20 июня и после остановки в Екатеринбурге двинется в Москву
Мария Трапезникова
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В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцыВ выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти выходные в Екатеринбург приземлится эвакуационный борт, который вывезет из вьетнамского Хошимина застрявших там уральцев. Самолет вылетит 20 июня и сделает остановку в Кольцово, после чего двинется дальше – в Москву.

Как рассказали в Минкомсвязи РФ, на этот рейс смогут попасть только жители Москвы, Московской и ближайших к ней областей, а также Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО, Республики Коми, Башкортостана, ЯНАО.

Для того, чтобы улететь домой, необходимо заранее зарегистрироваться на портале госуслуг. Количество мест ограничено, а списки пассажиров будут формироваться на основании предварительной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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