16 Июнь 2020 2020-06-16T12:04:05+03:00

В выходные из Вьетнама вернутся застрявшие там уральцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс вылетит 20 июня и после остановки в Екатеринбурге двинется в Москву

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В эти выходные в Екатеринбург приземлится эвакуационный борт, который вывезет из вьетнамского Хошимина застрявших там уральцев. Самолет вылетит 20 июня и сделает остановку в Кольцово, после чего двинется дальше – в Москву.

Как рассказали в Минкомсвязи РФ, на этот рейс смогут попасть только жители Москвы, Московской и ближайших к ней областей, а также Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, ХМАО, Республики Коми, Башкортостана, ЯНАО.

Для того, чтобы улететь домой, необходимо заранее зарегистрироваться на портале госуслуг. Количество мест ограничено, а списки пассажиров будут формироваться на основании предварительной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU