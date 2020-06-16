16 Июнь 2020 2020-06-16T11:47:40+03:00

На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это на 11% выше аналогичного периода в прошлом году

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По данным регионального Роспотребнадзора на 15 июня, с начала теплого сезона клещи успели покусать уже 25,5 тысяч уральцев. Это на 11% выше аналогичного периода в прошлом году (22 942 случая). Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано 6 105 укусов, это, опять же, в 1,4 раза выше, чем в том году.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Слободо-Туринском районе, Пышминском ГО, Талицком, Тугулымском, Байкаловском районах, Асбесте, Дегтярске и других муниципалитетах, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге клещи покусали 8 392 человека (32,9% от общего числа), в том числе 1 570 детей. В больницы с предварительным клещевым энцефалитом госпитализировано 90 человек, с предварительным боррелиозом – 190 человек.

В этом году в Свердловской области планируется обработать от клещей 12 200 гектаров. На сегодняшний день обработано 9 560 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU