На Среднем Урале клещи покусали уже 25,5 тысяч человек
По данным регионального Роспотребнадзора на 15 июня, с начала теплого сезона клещи успели покусать уже 25,5 тысяч уральцев. Это на 11% выше аналогичного периода в прошлом году (22 942 случая). Среди детей в возрасте до 17 лет зафиксировано 6 105 укусов, это, опять же, в 1,4 раза выше, чем в том году.
- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях региона. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Слободо-Туринском районе, Пышминском ГО, Талицком, Тугулымском, Байкаловском районах, Асбесте, Дегтярске и других муниципалитетах, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Екатеринбурге клещи покусали 8 392 человека (32,9% от общего числа), в том числе 1 570 детей. В больницы с предварительным клещевым энцефалитом госпитализировано 90 человек, с предварительным боррелиозом – 190 человек.
В этом году в Свердловской области планируется обработать от клещей 12 200 гектаров. На сегодняшний день обработано 9 560 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU