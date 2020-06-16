Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»
Приглашенные эксперты: Бартош Илья Михайлович, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области;
Илья Михайлович Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области
Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития;
Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития. Фото: пресс-служба УБРиР
Антон Игоревич Сандалов, руководитель ипотечного центра Промсвязьбанк в Екатеринбурге. Модератор конференции — Павел Филиппов, журналист и руководитель digital-направления Комсомольской правды в Екатеринбурге.
«Деловая пятница» — это встреча представителей бизнес-сообщества, власти, журналистов, общественников для обсуждения актуальных вопросов для Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ, недвижимости, здравоохранения. Спикеры максимально открыто обсуждают экологические реформы, высокотехнологичную медицину, банковские продукты и комфортную городскую среду.
Подключайтесь в пятницу 19 июля в 13:00 на ural.kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU