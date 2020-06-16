2020-06-16T11:17:22+03:00
Недвижимость

Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»

Стоит ли срочно покупать жилье и брать ипотеку? Правда ли, что скоро квартиры начнут дорожать? Ответим на эти и другие вопросы вместе с экспертами из государственных структур и представителями банков уже в эту пятницу, 19 июля в 13:00 на онлайн-конференци
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Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса» состоится 19 июня в 13:00Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса» состоится 19 июня в 13:00
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Приглашенные эксперты: Бартош Илья Михайлович, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области;

Илья Михайлович Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области

Илья Михайлович Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития;

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития. Фото: пресс-служба УБРиР

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития. Фото: пресс-служба УБРиР

Антон Игоревич Сандалов, руководитель ипотечного центра Промсвязьбанк в Екатеринбурге. Модератор конференции — Павел Филиппов, журналист и руководитель digital-направления Комсомольской правды в Екатеринбурге.

«Деловая пятница» — это встреча представителей бизнес-сообщества, власти, журналистов, общественников для обсуждения актуальных вопросов для Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ, недвижимости, здравоохранения. Спикеры максимально открыто обсуждают экологические реформы, высокотехнологичную медицину, банковские продукты и комфортную городскую среду.

Подключайтесь в пятницу 19 июля в 13:00 на ural.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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