16 Июнь 2020 2020-06-16T11:17:22+03:00

Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса» состоится 19 июня в 13:00

Стоит ли срочно покупать жилье и брать ипотеку? Правда ли, что скоро квартиры начнут дорожать? Ответим на эти и другие вопросы вместе с экспертами из государственных структур и представителями банков уже в эту пятницу, 19 июля в 13:00 на онлайн-конференци

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Приглашенные эксперты: Бартош Илья Михайлович, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области;

Илья Михайлович Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития;

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития. Фото: пресс-служба УБРиР

Антон Игоревич Сандалов, руководитель ипотечного центра Промсвязьбанк в Екатеринбурге. Модератор конференции — Павел Филиппов, журналист и руководитель digital-направления Комсомольской правды в Екатеринбурге.

«Деловая пятница» — это встреча представителей бизнес-сообщества, власти, журналистов, общественников для обсуждения актуальных вопросов для Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ, недвижимости, здравоохранения. Спикеры максимально открыто обсуждают экологические реформы, высокотехнологичную медицину, банковские продукты и комфортную городскую среду.

Подключайтесь в пятницу 19 июля в 13:00 на ural.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU