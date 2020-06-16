16 Июнь 2020 2020-06-16T08:35:48+03:00

В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со 2 по 25 июля на участке будут строит сети водоснабжения

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В Екатеринбурге на три недели планируют перекрыть улицу Молодежи в районе дома №29. Дело в том, что на участке со 2 по 25 июля будут строить сети водоснабжения и водоотведения. Работы проводит Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.

- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Республиканской, Кольцова, Молодежи и переулку Ершова, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Администрация просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU