В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи
В Екатеринбурге на три недели планируют перекрыть улицу Молодежи в районе дома №29. Дело в том, что на участке со 2 по 25 июля будут строить сети водоснабжения и водоотведения. Работы проводит Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства.
- На время проведения строительных работ движение транспорта будет направлено по улицам Республиканской, Кольцова, Молодежи и переулку Ершова, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Администрация просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU