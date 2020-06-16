Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:20:25+03:00

Директор сдавал работы, но в нем нашли нарушения, тогда он решил подкупить заказчика на 20 тысяч

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В Серове, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить компанию «Пожарная безопасность» на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Организация выиграла торги на ремонт двух пожарных водоемов, на сумму больше 1,7 миллионов рублей.

- В целях формального исполнения принятых на себя обязательств по контракту учредитель и директор «Пожарной безопасности» приобрели по цене металлолома неиспользуемую металлическую емкость, а также емкость от железнодорожной цистерны-цементовоза на сумму больше 250 тысяч, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом, по условиям контракта, нужно было покупать новое оборудование. Помимо этого, одна из емкостей не соответствовала объему, который был прописан в документации. Во время осмотра работ представители заказчика выявили все эти нарушения.

Испугавшись, что контракт вовремя не будет исполнен, бизнесмен решил подкупить инженера, работавшего с заказчиком, на 20 тысяч. Тот, в свою очередь, действовал под прикрытием. В итоге, на компанию завели дело об административном правонарушении и оштрафовали на 500 тысяч, а на владельца и директора – уголовное, которое передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU