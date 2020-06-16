2020-06-16T08:20:25+03:00
Происшествия

Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку

Директор сдавал работы, но в нем нашли нарушения, тогда он решил подкупить заказчика на 20 тысяч
Мария Трапезникова
Поделиться:
Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взяткуСвердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серове, что в Свердловской области, прокуратура решила проверить компанию «Пожарная безопасность» на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Организация выиграла торги на ремонт двух пожарных водоемов, на сумму больше 1,7 миллионов рублей.

- В целях формального исполнения принятых на себя обязательств по контракту учредитель и директор «Пожарной безопасности» приобрели по цене металлолома неиспользуемую металлическую емкость, а также емкость от железнодорожной цистерны-цементовоза на сумму больше 250 тысяч, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом, по условиям контракта, нужно было покупать новое оборудование. Помимо этого, одна из емкостей не соответствовала объему, который был прописан в документации. Во время осмотра работ представители заказчика выявили все эти нарушения.

Испугавшись, что контракт вовремя не будет исполнен, бизнесмен решил подкупить инженера, работавшего с заказчиком, на 20 тысяч. Тот, в свою очередь, действовал под прикрытием. В итоге, на компанию завели дело об административном правонарушении и оштрафовали на 500 тысяч, а на владельца и директора – уголовное, которое передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Держались два дня: на Среднем Урале за сутки от коронавируса погибли четыре человека
В Екатеринбурге мошенники обманули бабушку на полтора миллиона
Возглавлял Ту-134: в небе над Средним Уралом прошла тренировка авиапарада
В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Молодежи
Tele2 и фонд “Навстречу переменам” помогают социальному бизнесу во время пандемии
Свердловскую компанию оштрафовали на 500 тысяч за взятку
Владельцы тепличного хозяйства в Екатеринбурге своровали тепло на миллион рублей
В Екатеринбурге снесут еще две ветхие двухэтажки
Все-таки пройдет: фестиваль «Коляда Plays» получил президентский грант на 3,5 миллионов
Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»
«Это не для горожан»: активисты Екатеринбурга выступили против реконструкции Парка XXII Партсъезда
Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»
В ЦВО объяснили, как военные защитятся от коронавируса во время парада в Екатеринбурге
Что делать детям, чьих родителей забрали на карантин по COVID-19: отвечает оперштаб по борьбе с болезнью
«Спешно покинул заседание»: епархиальный суд над экс-духовником Поклонской в Екатеринбурге перенесли на 26 июня
Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования
В Сухом Логу бизнесмену-охотнику придется заплатить полмиллиона за незаконно убитых косуль
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами