Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»
Минувшей ночью диспетчерам МЧС поступил тревожный вызов из ОКБ №1 в Екатеринбурге, которая находится на Волгоградской. На место сразу выдвинулись 13 спецмашин и 25 спасателей. Оказалось, что на территории больницы загорелась машина скорой помощи.
- На площади в шесть квадратных метров сгорел автомобиль Volkswagen Touareg, поврежден кузов автомобиля Toyota Camry и оконная рама на первом этаже операционного блока, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Помимо обычной техники в тушении участвовали пожарные мотоциклы. С огнем удалось справиться уже через 20 минут. По данным МЧС никто, к счастью, не пострадал. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили еще спустя час.
ИСТОЧНИК KP.RU