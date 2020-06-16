2020-06-16T06:35:40+03:00
Происшествия

Приехали даже пожарные мотоциклы: у ОКБ №1 в Екатеринбурге загорелась машина «скорой»

На место направили 13 спецмашин
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью диспетчерам МЧС поступил тревожный вызов из ОКБ №1 в Екатеринбурге, которая находится на Волгоградской. На место сразу выдвинулись 13 спецмашин и 25 спасателей. Оказалось, что на территории больницы загорелась машина скорой помощи.

- На площади в шесть квадратных метров сгорел автомобиль Volkswagen Touareg, поврежден кузов автомобиля Toyota Camry и оконная рама на первом этаже операционного блока, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Помимо обычной техники в тушении участвовали пожарные мотоциклы. С огнем удалось справиться уже через 20 минут. По данным МЧС никто, к счастью, не пострадал. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили еще спустя час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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