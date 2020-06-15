Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:44:38+03:00

Водителю иномарки было 55 лет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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В 16.20 на 2-м километре дороги Белоярский - Асбест произошла авария. Водитель «Мицубиси Лансер», двигавшийся со стороны Асбеста, не справился с управлением и съехал с дороги. Его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб, - уточняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой на месте происшествия проведен осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, установлена личность водителя, им оказался 55-летний житель города Заречный.

Сейчас по факту ДТП идет проверка. В частности, сотрудники полиции выясняют, был ли у погибшего алкоголь в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU