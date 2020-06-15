Погибшего водителя посмертно проверят на алкоголь в крови: под Асбестом опрокинулась «Мицубиси Лансер»
В 16.20 на 2-м километре дороги Белоярский - Асбест произошла авария. Водитель «Мицубиси Лансер», двигавшийся со стороны Асбеста, не справился с управлением и съехал с дороги. Его машина опрокинулась.
- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб, - уточняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой на месте происшествия проведен осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, установлена личность водителя, им оказался 55-летний житель города Заречный.
Сейчас по факту ДТП идет проверка. В частности, сотрудники полиции выясняют, был ли у погибшего алкоголь в крови.
ИСТОЧНИК KP.RU