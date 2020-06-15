2020-06-15T19:28:58+03:00
Общество

В ЦВО объяснили, как военные защитятся от коронавируса во время парада в Екатеринбурге

Всех участников проверят на COVID-19
Данил СВЕЧКОВ
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Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, добавляют в пресс-службе Центрального военного округа.Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, добавляют в пресс-службе Центрального военного округа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Свердловской области пока не отступает. В связи с этим остается открытым вопрос, а как в Екатеринбурге 24 июня будет проходить военный парад. Ведь нужно не только 75-летие Великой Победы отметить, но и сохранить здоровье, как зрителей, так и военнослужащих. В Центральном военном округе сегодня, 15 июня, решили ответить на этот вопрос.

- При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, - поясняют в пресс-службе ЦВО. - Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты на постоянной основе проводится дезинфекция мест проведения тренировок, предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания.

Распространение COVID-19 в Свердловской области на 15 июня 2020. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Распространение COVID-19 в Свердловской области на 15 июня 2020.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В ЦВО также отмечают, что каждый военнослужащий, прежде чем выйти на парад, пройдет тестирование на COVID-19.

- Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, - добавляют в пресс-службе ЦВО. - Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты: перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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