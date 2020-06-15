2020-06-15T18:29:20+03:00
Общество

Что делать детям, чьих родителей забрали на карантин по COVID-19: отвечает оперштаб по борьбе с болезнью

Специалисты объяснили, действительно ли нужно отдавать их в детский дом. Такое предложение ранее услышал отец из Североуральска
Данил СВЕЧКОВОлег ГАЛИМОВ
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Детей, чьи родители заболели коронавирусом, временно размещают в медицинском центре «Бонум» в поселке Луч недалеко от Екатеринбурга.Детей, чьи родители заболели коронавирусом, временно размещают в медицинском центре «Бонум» в поселке Луч недалеко от Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Странная история в Североуральске, где родителям, заболевшим коронавирусом, посоветовали сдать детей в детский дом, вызвала у читателей «Комсомолки» множество вопросов. Главный из них – как быть, если взрослым по COVID-19 нужно отправиться в больницу на карантин, а не заразившихся детей оставить просто не с кем? Чтобы разобраться, мы задали этот вопрос в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Ситуация, в которой у родителей подтвержден диагноз COVID-19, а у детей – нет, действительно непростая и достаточно редкая, - подтверждают в оперативном штабе. - В Свердловской области на такой случай создана специальная обсервационная площадка - отделение медицинского центра «Бонум» в поселке Луч недалеко от Екатеринбурга.

Здоровых, но контактировавших с заболевшим человеком детей туда направляют на двухнедельную изоляцию, если оба родителя госпитализированы.

- Сам объект - загородное отделение восстановительного лечения для детей, поэтому все условия для приема несовершеннолетних уральцев здесь есть, - добавляют в оперативном штабе. - Они обеспечены питанием, в палатах предусмотрены игры и игрушки, книги и все необходимое. Поскольку речь идет о детях, за ними не просто установлено медицинское наблюдение, но и особый уход.

Правда, это актуально только для тех детей, которые живут относительно недалеко от Екатеринбурга. В остальных случаях, когда везти ребенка до столицы Урала слишком далеко, решения в муниципалитетах принимаются индивидуальные, добавляют в оперштабе.

- По информации, переданной в оперштаб, в этой ситуации (по детям в Североуральске, - Прим. Ред.) руководством больницы также было предложено оптимальное решение проблемы и был получен отказ, вопрос остается открытым, - добавляют в оперативном штабе. - Администрация муниципалитета и руководство медицинского учреждения по-прежнему готовы к поиску решений, направленных, в первую очередь, на защиту интересов детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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