Холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда отмененных поездов дальнего следования

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:31:25+03:00

В целом по стране с третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов

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В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.

На Свердловской железной дороге восстанавливают поезда:

· №108/107 Тюмень – Нижневартовск, отправление из Тюмени с 23 июня, из Нижневартовска – с 3 июля.

· №345/346 Нижневартовск – Адлер (через Тюмень, Екатеринбург), отправление из Нижневартовска с 24 июня, из Адлера – с 29 июня.

· №522/521 (летний) Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург), отправление из Приобья с 26 июня, из Новороссийска – с 30 июня.

Кроме того, в июне в расписание возвращаются поезда в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула. Они совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона.

В целом по стране с третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые совершат более 1,5 тыс. рейсов. В том числе согласно нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда «Сапсан», выполняя до 30 рейсов в сутки.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено.

В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Пассажиры могут приобрести у проводника индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему будут приглашены медицинские работники. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все необходимые меры предосторожности согласно установленному регламенту.