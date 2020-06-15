В Сухом Логу бизнесмену-охотнику придется заплатить полмиллиона за незаконно убитых косуль

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:15:24+03:00

У него была лицензия только на отстрел кабана

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В Сухом Логу будут судить местного 42-летнего бизнесмена, который незаконно добыл двух сибирских косуль. Все произошло в январе, и задержан он был тогда же. Егерь, услышавший стрельбу на своей территории, обратился к сотрудникам ГИБДД за помощью в поимке браконьера.

- У села Грязновское они остановили для проверки документов легковой автомобиль Nissan Qashqai, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Иномаркой управлял по доверенности известный в своем муниципальном образовании предприниматель и член Общества охотников и рыболовов. При осмотре транспортного средства в багажнике машины сыщиками были обнаружены туши двух застреленных сибирских косуль - самца и молодой самочки.

В салоне при этом лежало гладкоствольное охотничье ружье «Ланкастер». В январе охота была запрещена. По данным полиции, «охотник» знал об этом, но все равно решил рискнуть.

- Ради объективности отмечу, у браконьера на момент совершения преступления имелась лицензия на отстрел кабана, - добавляет Валерий Горелых. - Однако ему захотелось именно косулю. Подумал про одну, а убил пару. Спортивный интерес, понимаешь, разыгрался. Можно подумать, голод настал, семеро по лавкам дома ждут с таежной провизией, дабы не умереть.

Свою вину мужчина признал и ущерб возместил. Однако, по словам Горелых, ему также придется заплатить еще 532 тысячи рублей по иску от департамента охраны животного мира Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU