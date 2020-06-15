Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В минувшие выходные в Екатеринбурге произошла авария, которая получила широкий резонанс в социальных сетях. «ВАЗ-2114», двигавшийся со стороны улицы Крылова на перекрестке улицы Кирова с улицей Токарей столкнулся с «Mercedes-Benz», двигавшимся по последней.
- Как пояснил водитель иномарки, при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора он почувствовал удар в левую сторону, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - От столкновения автомашину отбросило на тротуар, его автомобиль загорелся.
Как выяснили впоследствии сотрудники ГИБДД, водитель отечественной легковушки пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.
- В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2114», с тяжелыми травмами они были госпитализированы, - добавляют в ведомстве. – В настоящее время сотрудниками полиции проводится разбирательство.
С начала года это далеко не первая авария, которая происходит из-за того, что водитель выезжает на перекресток на красный свет. Уже 19 ДТП случилось по этой причине. В них 1 человек погиб и 29 были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU