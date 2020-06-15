2020-06-15T16:28:55+03:00
Происшествия

Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей

Всего с начала года в Екатеринбурге произошло 19 ДТП, причиной которых стал выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора
Данил СВЕЧКОВ
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В аварии пострадали два человека. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуВ аварии пострадали два человека. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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В минувшие выходные в Екатеринбурге произошла авария, которая получила широкий резонанс в социальных сетях. «ВАЗ-2114», двигавшийся со стороны улицы Крылова на перекрестке улицы Кирова с улицей Токарей столкнулся с «Mercedes-Benz», двигавшимся по последней.

- Как пояснил водитель иномарки, при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора он почувствовал удар в левую сторону, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - От столкновения автомашину отбросило на тротуар, его автомобиль загорелся.

Как выяснили впоследствии сотрудники ГИБДД, водитель отечественной легковушки пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.

- В аварии пострадали два человека – водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2114», с тяжелыми травмами они были госпитализированы, - добавляют в ведомстве. – В настоящее время сотрудниками полиции проводится разбирательство.

С начала года это далеко не первая авария, которая происходит из-за того, что водитель выезжает на перекресток на красный свет. Уже 19 ДТП случилось по этой причине. В них 1 человек погиб и 29 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
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