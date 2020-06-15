2020-06-15T16:08:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами

От его рук успели пострадать жители Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и Ленинградской области
Данил СВЕЧКОВ
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Из девяти покупок оплатить зломышленнику удалось лишь одну.Из девяти покупок оплатить зломышленнику удалось лишь одну.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажется 20-летний местный житель. В декабре 2018 года он заполучил доступ к чужим логинам и паролям крупного интернет-магазина и стал пользоваться ими при оформлении заказов.

- Получив возможность управления персональным платежным счетом клиента интернет-магазина, обвиняемый вносил изменения в регистрационные данные, оформлял заказ на приобретение товара, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом обвиняемый оплачивал товар электронными денежными средствами, хранящимися на персональных платежных счетах клиентов крупнейшего российского интернет-магазина.

Всего от его рук пострадали девять человек из Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и Ленинградской области. Причем в восьми случаях оплата товара была заблокирована службой безопасности интернет-магазина. Мошенник вызвал у них подозрение тем, что заказывал доставку не в тот регион, в котором был зарегистрирован аккаунт пользователя. Но в девятом случае ему все-таки удалось оплатить автомагнитолу чужими деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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