Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса
Фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проводится летом в Екатеринбурге и стал уже, кажется, традицией, в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти 26 июня, но его отложили на неопределенный срок.
- На фоне решения губернатора Свердловской области и председателя оргкомитета нашего фестиваля Евгения Куйвашева о продлении режима самоизоляции до 22 июня, вероятность проведения «Ночи музыки» в запланированные сроки стремится к нулю, - заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.
Организаторы очень надеются на то, что мероприятие удастся провести в этом году. Сейчас они уже начали переговоры с музыкантами, представителями площадок и техниками.
- К сожалению, событие, которые ждут целый год все – музыканты, оргкомитет, представители площадок, эксперты, жители и гости города, - приходится переносить. Мы надеемся, чтоб в ближайшее время ситуация в городе и стране придет в норму, и мы снова встретимся все вместе, - рассказала исполнительный директор Наталия Шмелькова.
Напомним, в этом году основным хедлайнером Ural Music Night должна была стать известная поп-певица Елка. Именно с ней бы горожане встречали рассвет нового дня на площади Драмтеатра под песню «Луч солнца золотого».
В прошлом году фестиваль посетило больше 300 тысяч человек, в этом году планируется расширить территорию площадок и количество музыкантов. Поскольку гостей приедет еще больше. Все ошибки, которые произошли в прошлом году, также пообещали исправить.
ИСТОЧНИК KP.RU