Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:47:58+03:00

Организаторы очень надеются, что «Ночь музыки» все-таки сможет пройти в этом году

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Фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проводится летом в Екатеринбурге и стал уже, кажется, традицией, в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти 26 июня, но его отложили на неопределенный срок.

- На фоне решения губернатора Свердловской области и председателя оргкомитета нашего фестиваля Евгения Куйвашева о продлении режима самоизоляции до 22 июня, вероятность проведения «Ночи музыки» в запланированные сроки стремится к нулю, - заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Организаторы очень надеются на то, что мероприятие удастся провести в этом году. Сейчас они уже начали переговоры с музыкантами, представителями площадок и техниками.

- К сожалению, событие, которые ждут целый год все – музыканты, оргкомитет, представители площадок, эксперты, жители и гости города, - приходится переносить. Мы надеемся, чтоб в ближайшее время ситуация в городе и стране придет в норму, и мы снова встретимся все вместе, - рассказала исполнительный директор Наталия Шмелькова.

Напомним, в этом году основным хедлайнером Ural Music Night должна была стать известная поп-певица Елка. Именно с ней бы горожане встречали рассвет нового дня на площади Драмтеатра под песню «Луч солнца золотого».

В прошлом году фестиваль посетило больше 300 тысяч человек, в этом году планируется расширить территорию площадок и количество музыкантов. Поскольку гостей приедет еще больше. Все ошибки, которые произошли в прошлом году, также пообещали исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU