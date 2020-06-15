2020-06-15T14:47:58+03:00
Общество

Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса

Организаторы очень надеются, что «Ночь музыки» все-таки сможет пройти в этом году
Мария Трапезникова
Поделиться:
Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавирусаUral Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавирусаФото: Галина Соловьева
Изменить размер текста:

Фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проводится летом в Екатеринбурге и стал уже, кажется, традицией, в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти 26 июня, но его отложили на неопределенный срок.

- На фоне решения губернатора Свердловской области и председателя оргкомитета нашего фестиваля Евгения Куйвашева о продлении режима самоизоляции до 22 июня, вероятность проведения «Ночи музыки» в запланированные сроки стремится к нулю, - заявил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Организаторы очень надеются на то, что мероприятие удастся провести в этом году. Сейчас они уже начали переговоры с музыкантами, представителями площадок и техниками.

- К сожалению, событие, которые ждут целый год все – музыканты, оргкомитет, представители площадок, эксперты, жители и гости города, - приходится переносить. Мы надеемся, чтоб в ближайшее время ситуация в городе и стране придет в норму, и мы снова встретимся все вместе, - рассказала исполнительный директор Наталия Шмелькова.

Напомним, в этом году основным хедлайнером Ural Music Night должна была стать известная поп-певица Елка. Именно с ней бы горожане встречали рассвет нового дня на площади Драмтеатра под песню «Луч солнца золотого».

В прошлом году фестиваль посетило больше 300 тысяч человек, в этом году планируется расширить территорию площадок и количество музыкантов. Поскольку гостей приедет еще больше. Все ошибки, которые произошли в прошлом году, также пообещали исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса
УБРиР начал выдавать справки дистанционно
На отца, избившего семимесячного сына, завели уголовное дело
На Урале застройщик оставил без жилья пенсионерку-дольщицу
«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 граждан Армении
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН