УБРиР начал выдавать справки дистанционно

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:41:16+03:00

Теперь ряд справок банка можно бесплатно заказать и получить через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении.

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает активно развивать дистанционные каналы оказания услуг и совершенствовать процессы взаимодействия с клиентами. Теперь ряд справок банка можно бесплатно заказать и получить через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении.

В условиях пандемии коронавируса и введения в городах карантинных мер банк особое внимание обращает на создание удобных и комфортных для клиентов каналов взаимодействия, а также расширение спектра услуг, оказываемых дистанционно, для того, чтобы можно было решать финансовые вопросы, не покидая дом. Одним из последних достижений УБРиР в этом направлении стало внедрение возможности заказа и получения через интернет-банк или мобильное приложение банковских справок о закрытии кредита, задолженности физического лица, выплате процентов по ипотеке и некоторых других. В дальнейшем список выдаваемых дистанционно справок предполагается расширить.

Чтобы заказать необходимую справку, клиент должен обратиться в банк через чат в личном кабинете интернет-банка или мобильном приложении, либо написать запрос в разделе обратной связи интернет-банка.

Задать все интересующие вопросы по поводу получения справок можно по телефону горячей линии 8-800-1000-200 или же в чате интернет-банка или мобильного приложения.