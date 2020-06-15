2020-06-15T14:41:16+03:00
Общество

УБРиР начал выдавать справки дистанционно

Теперь ряд справок банка можно бесплатно заказать и получить через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает активно развивать дистанционные каналы оказания услуг и совершенствовать процессы взаимодействия с клиентами. Теперь ряд справок банка можно бесплатно заказать и получить через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении.

В условиях пандемии коронавируса и введения в городах карантинных мер банк особое внимание обращает на создание удобных и комфортных для клиентов каналов взаимодействия, а также расширение спектра услуг, оказываемых дистанционно, для того, чтобы можно было решать финансовые вопросы, не покидая дом. Одним из последних достижений УБРиР в этом направлении стало внедрение возможности заказа и получения через интернет-банк или мобильное приложение банковских справок о закрытии кредита, задолженности физического лица, выплате процентов по ипотеке и некоторых других. В дальнейшем список выдаваемых дистанционно справок предполагается расширить.

Чтобы заказать необходимую справку, клиент должен обратиться в банк через чат в личном кабинете интернет-банка или мобильном приложении, либо написать запрос в разделе обратной связи интернет-банка.

Задать все интересующие вопросы по поводу получения справок можно по телефону горячей линии 8-800-1000-200 или же в чате интернет-банка или мобильного приложения.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выехал на красный сигнал светофора: ГИБДД о столкновении «ВАЗ» и «Mercedes» на перекрестке Кирова-Токарей
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего парня, оплачивавшего свои покупки в интернет-магазине чужими деньгами
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Ural Music Night в Екатеринбурге перенесли из-за коронавируса
УБРиР начал выдавать справки дистанционно
На отца, избившего семимесячного сына, завели уголовное дело
На Урале застройщик оставил без жилья пенсионерку-дольщицу
«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 граждан Армении
В праздничные выходные на свердловских трассах поймали 300 пьяных водителей
«Четвертый класс горимости леса»: свердловские спасатели объявили о высокой пожароопасности
Медикам Березовской ЦГБ подарили «антикоронавирусные» костюмы
За сутки медики вылечили от коронавируса 91 уральца
Жителям уральской глубинки организовали бесплатный автобус, чтобы развозить малышей в детский сад
ВТБ открыл офис в Троицке
Врачи рассказали о состоянии семимесячного ребенка, которого екатеринбуржец избил из-за плача
В Екатеринбурге «Водоканал» заплатит 180 тысяч за вредные выбросы в воздух
Был под действием наркотиков: на Урале в тюрьму отправили водителя, по вине которого погиб человек
Технология СвЖД «Ночной экспресс» помогает предприятиям сокращать транспортные расходы
Под Екатеринбургом оштрафовали пивной магазин за отсутствие масок у сотрудников
«Пассажир ехал в багажнике»: ночью в Богдановиче произошла смертельная авария
Житель уральской глубинки угнал у друга машину после того, как тот отказался с ним выпить
Звезда «Уральских пельменей» стала ведущей детского КВН