На отца, избившего семимесячного сына, завели уголовное дело
Ленинский следственный отдел Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением» против мужчины, который избил семимесячного сына. Инцидент произошел накануне, когда семья гуляла. В какой-то момент ребенок заплакал, и горе-отец решил «успокоить» его.
- Житель нанес ребенку несколько ударов рукой. Впоследствии пострадавший ребёнок был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщили в СУ СКР региона.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения дома.
Камера наблюдения сняла как отец бьет своего семимесячного ребенка.Видео: E1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU