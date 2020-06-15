На отца, избившего семимесячного сына, завели уголовное дело

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:31:50+03:00

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Ленинский следственный отдел Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением» против мужчины, который избил семимесячного сына. Инцидент произошел накануне, когда семья гуляла. В какой-то момент ребенок заплакал, и горе-отец решил «успокоить» его.

- Житель нанес ребенку несколько ударов рукой. Впоследствии пострадавший ребёнок был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщили в СУ СКР региона.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения дома.

Камера наблюдения сняла как отец бьет своего семимесячного ребенка.Видео: E1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU