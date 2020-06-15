2020-06-15T14:04:02+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 граждан Армении

На борту находятся 184 взрослых и 23 ребенка
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 армян«Уральские авиалинии» вывезут из Екатеринбурга 207 армянФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнят очередной вывозной рейс, чтобы доставить домой, в Ереван, 207 пассажиров из Екатеринбурга. Самолет уже вылетел из Кольцово, к вечеру он должен приземлиться в аэропорту Звартноц.

- Всего на борту находятся 207 пассажиров, среди которых 184 взрослых и 23 ребенка, включая двух младенцев, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

За апрель авиакомпания перевезла 2 990 человек на 18 эвакуационных рейсах, за май – 3 390 пассажиров и 26 рейсов. Всего же за два месяца было выполнено 44 вывозных рейса, домой вернулись 6 380 пассажиров. Среди них – 1 785 иностранных граждан, которых вывезли из РФ, и 4 595 россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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